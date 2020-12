Covid | i pediatri | “Inascoltati i piani pandemici dell’Oms fin dal 2016”

Yogaolic : #Lecco Covid e Kawasaki, pediatri a lezione - zappas10 : @giorgio_gori I miei medici e a suo tempo i miei pediatri mi hanno sempre convinto invitandomi a riflettere sul rap… - fataflox : @GiulioHanlon @DecimoGianni @stanzaselvaggia Perché? Il suo medico non può dire questo? Il fatto che abbia una laur… - agilex2 : Covid e Kawasaki, pediatri a lezione Dopo i casi dei tre bimbi, l’Asst ha riscontrato una correlazione tra mala… - sectortweets : RT @Kapparar1: Nella folle Italia isterica del Covid, medici generici e pediatri, si fanno raccontare per telefono i sintomi dai pazienti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatri

IL GIORNO

Mamma Francesca da venerdì scorso ha già fatto diverse telefonate. Il campanello d’allarme è suonato quando dal Comune ...FERMO - È battaglia sui vaccini antinfluenzali. Che le dosi opzionate dall’Area vasta 4 non sarebbero bastate per tutti era chiaro da tempo. Come che le farmacie si sarebbero ...