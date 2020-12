Covid, è sempre un bollettino di guerra: altri 13mila contagi e 528 morti. Meloni: “Ecco il modello Italia” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il bollettino Covid di oggi è ancora una volta un bollettino di guerra. Sono, infatti, 13.720 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 528 morti, che portano il totale a 60.606 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Sono 111.217 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%. Sono, inoltre, 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildi oggi è ancora una volta undi. Sono, infatti, 13.720 i nuovida coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati528, che portano il totale a 60.606 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Sono 111.217 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%. Sono, inoltre, 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati ...

CottarelliCPI : Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è so… - Agenzia_Ansa : #Covid: da Linate a Pratica, donne Aeronautica in prima linea. Pilota C-130, valigia sempre in mano ma salvare vite… - Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - gmpozzetti : RT @CottarelliCPI: Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è solo il… - carmentpf : #Lamorgese positiva al #covid. #Dimaio e #Bonafede in isolamento perché siedono sempre vicini a lei. Seduta sospesa alla Camera. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre Sala: «Milano nonostante il Covid ce la farà e rimarrà centrale, ma deve cambiare» Il Sole 24 ORE Babbo Natale al mercato di San Lorenzo

Sabato 12 e sabato 19 dicembre, dalle ore 10.30 alle 13 la Compagnia di Babbo Natale porterà ai più piccoli cioccolatini e caramelle e una sorpresa-regalo anche ai più grandi ...

LA SANITÀ

LA SANITÀFERMO È battaglia sui vaccini antinfluenzali. Che le dosi opzionate dall'Area vasta 4 non sarebbero bastate per tutti era chiaro da tempo. Come che le farmacie si sarebbero ritrovare ...

Sabato 12 e sabato 19 dicembre, dalle ore 10.30 alle 13 la Compagnia di Babbo Natale porterà ai più piccoli cioccolatini e caramelle e una sorpresa-regalo anche ai più grandi ...LA SANITÀFERMO È battaglia sui vaccini antinfluenzali. Che le dosi opzionate dall'Area vasta 4 non sarebbero bastate per tutti era chiaro da tempo. Come che le farmacie si sarebbero ritrovare ...