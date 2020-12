Covid, è morta Lidia Menapace: ci lascia la donna combattente (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ morta Lidia Menapace a causa del Covid, era ricoverata nel reparto di malattie infettive all’ospedale quando si è spenta. E’ morta Lidia Menapace a causa del CovidE’ morta a 96 anni, a causa del Coronavirus, Lidia Menapace. E’ morta nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano. Così, l’Italia perde un pezzo di storia. Una donna partigiana, che partecipò come staffetta alla resistenza italiana contro le forze tedesche durante la seconda guerra mondiale. Negli anni, era diventata un vero e proprio simbolo per lotta contro la violenza sulle donne, per i diritti di tutte e tutti e infine per la pace. Si è sempre definita ‘libera’ ed ha dimostrato di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’a causa del, era ricoverata nel reparto di malattie infettive all’ospedale quando si è spenta. E’a causa delE’a 96 anni, a causa del Coronavirus,. E’nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano. Così, l’Italia perde un pezzo di storia. Unapartigiana, che partecipò come staffetta alla resistenza italiana contro le forze tedesche durante la seconda guerra mondiale. Negli anni, era diventata un vero e proprio simbolo per lotta contro la violenza sulle donne, per i diritti di tutte e tutti e infine per la pace. Si è sempre definita ‘libera’ ed ha dimostrato di ...

