Covid: "Dicembre e gennaio saranno terribili", avverte Ricciardi. E Bassetti incalza: "Accelerare per il vaccino" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ormai è abbastanza evidente che tra i cosiddetti 'esperti' (medici, virologi, ecc.), e la politica, si è delineata una netta linea di demarcazione. Da una parte infatti i medici fingono per le misure strettissime così da dare alla virulenza dei contagi una sorta di 'colpo di grazia' mentre, dall'altra, per motivi economici – e forse anche di 'potere personale' – specialmente i governatori, remano dalla parte opposta, obnubilati dal solo desiderio di 'riaprire'. Eppure, non passa giorno senza che un 'testimonial' di spicco della scienza e della medicina, si spenda per far capire che siamo ancora lontani da una zona di sicurezza. Lo stesso Pregliasco, del Cts, medico e persona di grande sensibilità, continua a chiedere a destra e manca di usare il "buonsenso". Ricciardi: "Siamo ancora nel pieno della seconda ondata, dicembre e gennaio ...

