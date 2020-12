Covid, Crisanti lancia l’allarme: “Il vaccino non avrà un impatto prima di giugno” | VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid, Crisanti: “vaccino non avrà impatto prima di 7 mesi” VIDEO “Il vaccino anti Covid non avrà un impatto prima di 6-7 mesi”: lo dichiara il virologo Andrea Crisanti nel corso di un’intervista a SkyTg24 in onda nella giornata del 5 dicembre in occasione dell’evento “Live In Courmayeur” organizzato proprio dalla testata giornalistica. Intervistato insieme al presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, e al virologo Alessandro Vespignani, Crisanti, direttore dell’Istituto di microbiologia all’Università di Padova, ha dichiarato che la sfida vera nella lotta all’epidemia di Covid sarà “dopo Natale”. “Con questi ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020): “nondi 7 mesi”“Ilantinonundi 6-7 mesi”: lo dichiara il virologo Andreanel corso di un’intervista a SkyTg24 in onda nella giornata del 5 dicembre in occasione dell’evento “Live In Courmayeur” organizzato proprio dalla testata giornalistica. Intervistato insieme al presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, e al virologo Alessandro Vespignani,, direttore dell’Istituto di microbiologia all’Università di Padova, ha dichiarato che la sfida vera nella lotta all’epidemia disarà “dopo Natale”. “Con questi ...

