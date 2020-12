Covid, Arcuri: “Entro settembre vaccinati fino a 60 milioni di italiani” (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entro settembre 2021 ci sarà la possibilità di vaccinare tutti gli italiani, secondo il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Ipotizzando che EMA e AIFA approvino tutti i sei vaccini oggi arrivati nella fase finale delle sperimentazione, “sarà possibile che in Italia, da gennaio e fino a marzo 2022 arrivino 202 milioni di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà prevista”, ha spiegato Arcuri ai microfoni di Mezz’ora in più. Questo vuol dire che, pur dovendo fare due somministrazioni a ciascun cittadino, “pensiamo di poter vaccinare entro settembre fino a 60 milioni di italiani”. Arcuri ha confermato che le vaccinazioni, in Italia, inizieranno nell’ultima parte di gennaio. “Sarà più urgente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entro2021 ci sarà la possibilità di vaccinare tutti gli italiani, secondo il Commissario per l’emergenza Domenico. Ipotizzando che EMA e AIFA approvino tutti i sei vaccini oggi arrivati nella fase finale delle sperimentazione, “sarà possibile che in Italia, da gennaio ea marzo 2022 arrivino 202di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà prevista”, ha spiegatoai microfoni di Mezz’ora in più. Questo vuol dire che, pur dovendo fare due somministrazioni a ciascun cittadino, “pensiamo di poter vaccinare entroa 60diha confermato che le vaccinazioni, in Italia, inizieranno nell’ultima parte di gennaio. “Sarà più urgente ...

