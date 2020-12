Covid | anziana di 102 anni sopravvissuta alla spagnola e al tumore “batte” il virus due volte

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha la bellezza di 102, ha passato incolume ladel 1918, èad un cancro e ora ha sconfitto per dueil corona. E’ la storia di Angelina Friedman, signora di New York, raccontata dCNN. «Mia mamma non è forse la piùa sopravvivere al, ma potrebbe essere la più vecchia a sopravvivergli per ben due», dice la figlia Joanne Merola. La storia ha dell’incredibile per questa signora che ha spento ben 102 candeline, come raccontano le fotografie che stanno facendo il giro del mondo. È nata nel 1918 su una nave che l’ha portata con sua madre, morta di parto, e le sue due sorelle negli Stati Uniti, in un’epoca in cui lastava attaccando il mondo. Ha sposato ...