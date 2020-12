Covid, a Napoli incidenza maggiore che in Campania e mortalità raddoppiata (Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – Nella città di Napoli, prendendo in esame il periodo che va dal primo agosto al 29 novembre 2020, si continua ad osservare un aumento dei casi di Covid-19 con un incremento cumulativo pari a circa 29.031 casi. È quanto emerge dal report del gruppo di studio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e del Comune di Napoli. La crescita giornaliera dei casi ha seguito un andamento di tipo esponenziale da agosto fino all’inizio di novembre, con un massimo di casi notificati in un giorno superiori a 1.000 il 6 novembre. L’incremento giornaliero dei casi nell’ultimo periodo di osservazione è in diminuzione. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – Nella città di Napoli, prendendo in esame il periodo che va dal primo agosto al 29 novembre 2020, si continua ad osservare un aumento dei casi di Covid-19 con un incremento cumulativo pari a circa 29.031 casi. È quanto emerge dal report del gruppo di studio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e del Comune di Napoli. La crescita giornaliera dei casi ha seguito un andamento di tipo esponenziale da agosto fino all’inizio di novembre, con un massimo di casi notificati in un giorno superiori a 1.000 il 6 novembre. L’incremento giornaliero dei casi nell’ultimo periodo di osservazione è in diminuzione.

repubblica : Covid, incinta al quarto mese, muore a 33 anni nel Salernitano - marrone_tommaso : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… - Notiziedi_it : Mappa dei contagi Covid: tasso di mortalità raddoppiato a Napoli rispetto al resto della Campania - zephira_137 : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… - runner_ac : @AnnaReghenzi Quale storia ? Non avete capito che qualunque cosa tocchi la juve viene amplificate perché fa audienc… -