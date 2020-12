Covid-19 | Ricciardi | dicembre e gennaio saranno due mesi terribili

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Per Waltersiamo nel pieno della seconda ondata di-19 e "mese", è quindi "molto importante continuare a rispettare le regole". Il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene alla Cattolica di Roma lo ha detto durante il convegno "Orphan Drug Day-L'impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell'ombra?" promosso dall'Osservatorio malattie rare (Omar)."Siamo ancora nel pieno di una seconda ondata terribile, edueper due motivi: da una parte per i problemi nell'accesso ai servizi e dall'altra per le tante differenze a livello regionale che derivano dalla mancanza di risorse, in ...