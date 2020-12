Covid-19: nuovo farmaco potrebbe bloccare il contagio in 24 ore (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un nuovo farmaco potrebbe rappresentare la speranza per molti casi di pazienti Covid-19: si tratta di un nuovo farmaco anti-virale, che si basa sull’utilizzo della molecola Molnupiravir, che per ora è stata testata solo sugli animali ma avrebbe dato ottimi risultati. La notizia è stata data da Nature Microbiology e riporta i risultati emersi da uno studio condotto da un team di ricercatori della Georgia State University dal professor Richard Plemper che ha studiato gli effetti della molecola su un gruppo di furetti. Mulnopiravir: come funziona La molecola, a quanto pare, avrebbe il grandissimo pregio di rendere non infettivo l’organismo che la assume. Gli studi sui furetti avrebbero provato proprio questo: “Quando abbiamo messo nella stessa gabbia gli animali infettati e poi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Unrappresentare la speranza per molti casi di pazienti-19: si tratta di unanti-virale, che si basa sull’utilizzo della molecola Molnupiravir, che per ora è stata testata solo sugli animali ma avrebbe dato ottimi risultati. La notizia è stata data da Nature Microbiology e riporta i risultati emersi da uno studio condotto da un team di ricercatori della Georgia State University dal professor Richard Plemper che ha studiato gli effetti della molecola su un gruppo di furetti. Mulnopiravir: come funziona La molecola, a quanto pare, avrebbe il grandissimo pregio di rendere non infettivo l’organismo che la assume. Gli studi sui furetti avrebbero provato proprio questo: “Quando abbiamo messo nella stessa gabbia gli animali infettati e poi ...

NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - Adnkronos : #Covid, nuovo farmaco potrebbe bloccare trasmissione in 24 ore - luisaregimenti : L’Italia è in grave ritardo nella consegna e distribuzione dei vaccini antinfluenzali. Una situazione scandalosa, c… - CUfficioStampa : Aggiornamento COVID-19. Oggi un nuovo caso di positivo - -