Covid-19, le prime dosi del vaccino Pfizer sono arrivate a Londra | video (Di lunedì 7 dicembre 2020) È arrivato a Londra il vaccino contro il Coronavirus Pfizer BioNTech, che a breve sarà distribuito alla popolazione. I primi ad essere vaccinati saranno i residenti delle case di cura per anziani, i loro assistenti, gli 80enni e il personale medico sanitario impiegato in prima linea contro la pandemia. Il Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi in totale, il lotto iniziale per avviare la campagna è di 800.000.

Ultime Notizie dalla rete : Covid prime Covid Gb, domani le prime vaccinazioni Adnkronos L’Ospedale Fiera di Bergamo tra i vincitori del Premio Qualità 2020 – Speciale Covid-indetto da JCI

BERGAMO, 7 dicembre 2020 – C’è anche il Presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo tra i quattro progetti selezionati per i l Premio Qualità 2020 – Speciale Covid indetto da JCI – Joint Commission ...

Giustina muore a 39 anni a causa del Covid: si era contagiata nell'asilo in cui lavorava

Giustina è morta a 39 anni a causa del Covid. La donna, che lavorava come collaboratrice scolastica all'istituto San Francesco d'Assisi, scuola dell'infanzia di ...

