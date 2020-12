Covid-19, il bollettino della Campania: 1.060 nuovi positivi e 39 decessi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.060 i nuovi positivi in Campania a fronte di 12.330 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’unità di crisi della protezione civile che riporta anche 39 decessi. Il numero di guariti si attesta invece a 1.969. Di seguito il resoconto completo: positivi del giorno: 1.060 di cui: Asintomatici: 926 Sintomatici: 134Tamponi del giorno: 12.330 Totale positivi: 166.353 Totale tamponi: 1.708.880 ?Deceduti: 39 (*) Totale deceduti: 2.029 Guariti: 1.969 Totale guariti: 64.029 * 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.060 iina fronte di 12.330 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge daldiramato dall’unità di crisiprotezione civile che riporta anche 39. Il numero di guariti si attesta invece a 1.969. Di seguito il resoconto completo:del giorno: 1.060 di cui: Asintomatici: 926 Sintomatici: 134Tamponi del giorno: 12.330 Totale: 166.353 Totale tamponi: 1.708.880 ?Deceduti: 39 (*) Totale deceduti: 2.029 Guariti: 1.969 Totale guariti: 64.029 * 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti ...

