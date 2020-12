Covid-19 | Fedez e Chiara Ferragni vincono l’Ambrogino d’oro

Leggi su inews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La coppia formata dasono stati utili nella lotta al-19 ed il sindaco di Milano ha voluto premiarli Un rapper ed un influencer danno lezioni al resto d’Italia. In troppi non gli darebbero un euro, ma i milioni di followers che hanno su Instagram non sono soltanto un numero.L'articolo proviene da Inews.it.