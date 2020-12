Costacurta: “Il Milan sembra il Manchester City”, Caressa: “Pioli ha il look di Guardiola” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Momenti di risate a Sky Calcio Club nel post partita di Sampdoria-Milan. A Marassi i rossoneri vincono per 1-2 e ritornano a +5 sull’Inter guidando in vetta la classifica di Serie A dopo 10 giornate. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del Milan, squadra peraltro esaltata dall’ex Costacurta: “Il Milan oggi mi ha ricordato il Manchester City e questo è un gran bel complimento“. Ironico, invece, Caressa che interviene per dire: “E Pioli ha il look di Guardiola“. Pronta la risposta dello stesso Pioli che dice con un sorriso: “Vorrei avere qualche capello in più” mentre Piccinini si sofferma sulla tattica: “Per me il Milan difende meglio del Manchester City“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Momenti di risate a Sky Calcio Club nel post partita di Sampdoria-. A Marassi i rossoneri vincono per 1-2 e ritornano a +5 sull’Inter guidando in vetta la classifica di Serie A dopo 10 giornate. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del, squadra peraltro esaltata dall’ex: “Iloggi mi ha ricordato ilCity e questo è un gran bel complimento“. Ironico, invece,che interviene per dire: “E Pioli ha ildi Guardiola“. Pronta la risposta dello stesso Pioli che dice con un sorriso: “Vorrei avere qualche capello in più” mentre Piccinini si sofferma sulla tattica: “Per me ildifende meglio delCity“. SportFace.

