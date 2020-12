Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non erano cittadini che avevano realmente bisogno di soldi o persone alle quali mancavano 100 euro per fare la spesa o acquistare beni di prima necessità. Piuttosto familiari di elementi di spicco della ‘ndrangheta che conducevano uno stile di vita tutt’altro che indigente. Come il personaggio della mitologia greca il cui supplizio è consistito nell’avere per sempre una fame e una sete impossibili da placare, Tantalo è il nome scelto dai carabinieri per l’operazione nell’ambito della quale 135 persone sono state denunciate alla Procura di Locri per aver percepito illegittimamente i “buoni spesa Covid-19”. Tutti, adesso, sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che, invece, dovevano essere destinati alle famiglie in difficoltà. Circa un terzo dei denunciati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non erano cittadini che avevano realmente bisogno di soldi o persone alle quali mancavano 100 euro per fare lao acquistare beni di prima necessità. Piuttostodi elementi di spicco della ‘ndrangheta che conducevano uno stile di vita tutt’altro che indigente. Come il personaggio della mitologia greca il cui supplizio è consistito nell’avere per sempre una fame e una sete impossibili da placare, Tantalo è il nome scelto dai carabinieri per l’operazione nell’ambito della quale 135 persone sono state denunciate alla Procura di Locri per aver percepito illegittimamente i “-19”. Tutti, adesso, sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che, invece, dovevano essere destinati alle famiglie in difficoltà. Circa un terzo dei denunciati, ...

