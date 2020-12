"Così non votiamo". Italia Viva, ecco "l'incidente". Rivolta renziana contro Conte: la Boschi lascia il vertice sul Recovery (Di lunedì 7 dicembre 2020) Prima ancora che il Mes, è il Recovery Fund a spaccare il governo. Italia Viva guida la fronda sul piano di Giuseppe Conte per gestire i 209 miliardi dell'Europa, che prevede 6 supermanager, 90 tecnici e poteri sostitutivi rispetto agli enti inadempienti. Le cifre? Messe a punto direttamente con Bruxelles: la metà di quei 209 miliardi andranno a progetti di digitalizzazione e rinnovamento "verde". Oggi il Consiglio dei ministri dovrà dare il via libera al progetto, ma non è tutto scontato. I renziani parlano di "maggioranza nella maggioranza", spiega il Corriere della Sera, e la capodelegazione Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura, esce allo scoperto: "Abbiamo appreso dai giornali del Cdm e dei suoi Contenuti. Non voteremo documenti al buio". Magari non si arriverà alla crisi, ma diciamo che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Prima ancora che il Mes, è ilFund a spaccare il governo.guida la fronda sul piano di Giuseppeper gestire i 209 miliardi dell'Europa, che prevede 6 supermanager, 90 tecnici e poteri sostitutivi rispetto agli enti inadempienti. Le cifre? Messe a punto direttamente con Bruxelles: la metà di quei 209 miliardi andranno a progetti di digitalizzazione e rinnovamento "verde". Oggi il Consiglio dei ministri dovrà dare il via libera al progetto, ma non è tutto scontato. I renziani parlano di "maggioranza nella maggioranza", spiega il Corriere della Sera, e la capodelegazione Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura, esce allo scoperto: "Abbiamo appreso dai giornali del Cdm e dei suoinuti. Non voteremo documenti al buio". Magari non si arriverà alla crisi, ma diciamo che è ...

MCriscitiello : Puoi non volere un calciatore perché tatticamente non rientra nei tuoi schemi ma umiliare un professionista e un uo… - fattoquotidiano : “Gesù non è nato a mezzanotte e il 25 dicembre non è il suo compleanno”. Così il parroco di Roma rassicura i fedeli… - borghi_claudio : Non sono mai stati così deboli e noi abbiamo il terrore di alzare la voce. - Sunshine_Cherry : RT @Nicolabrunialti: Fate vedere 'Non ci resta che piangere' ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai figli dei vostri amici. Non è giusto che… - RediStefano : RT @borghi_claudio: Smantellato. Così. Semplicemente. Come era scritto sul programma elettorale M5S. Faccio notare che per fedeltà al progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Così non Cesare Cremonini e la schizofrenia: «Così ho battuto il mostro che abitava dentro di me» Corriere della Sera