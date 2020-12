Così 4 finti poliziotti “fregano” i rom: derubati 50mila euro dentro al campo nomadi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Quattro finti poliziotti si introducono nel campo rom con la scusa di una perquisizione e li ripuliscono di 50mila euro – di provenienza ancora da accertare – nascosti in una baracca. Il mondo, insomma, va proprio alla rovescia. E’ successo a Roma est, oltre il Raccordo, tra Lunghezza e la Prenestina, nella baraccopoli che sorge in via Castel del Giudice. Lo riporta Il Messaggero. I finti poliziotti lasciano i rom senza parole Una cosa è sicura, la banda dei finti poliziotti sapeva dove colpire per ripulire i rom del loro cospicuo gruzzolo. Lo testimonia la sicurezza con cui i rapinatori si sono introdotti nell’accampamento, dirigendosi senza esitazione verso il nascondiglio. Così, armi in pugno, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Quattrosi introducono nelrom con la scusa di una perquisizione e li ripuliscono di– di provenienza ancora da accertare – nascosti in una baracca. Il mondo, insomma, va proprio alla rovescia. E’ successo a Roma est, oltre il Raccordo, tra Lunghezza e la Prenestina, nella baraccopoli che sorge in via Castel del Giudice. Lo riporta Il Messaggero. Ilasciano i rom senza parole Una cosa è sicura, la banda deisapeva dove colpire per ripulire i rom del loro cospicuo gruzzolo. Lo testimonia la sicurezza con cui i rapinatori si sono introdotti nell’accampamento, dirigendosi senza esitazione verso il nascondiglio., armi in pugno, ...

