Coronavirus, un altro medico 'caduto' nella guerra al Covid: morto il dottor Rizzi (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele Rizzi (foto Facebook) Continua ad allungarsi l'elenco dei medici uccisi dal Coronavirus. E nella giornata di domenica 7 gennaio il virus ha stroncato la vita di Daniele Rizzi, medico di base ... Leggi su milanotoday (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele(foto Facebook) Continua ad allungarsi l'elenco dei medici uccisi dal. Egiornata di domenica 7 gennaio il virus ha stroncato la vita di Danieledi base ...

Coronavirus, un altro giorno di lutto a Massa-Carrara: due decessi

Claudio Amendola si è sfogato in TV mentre si discuteva del nuovo DPCM e ha inveito contro chi continua a lamentarsi per il cenone di Natale e Capodanno, difendendo la virologa Ilaria Capua. Claudio A ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 7 dicembre. Diciotto decessi nelle Marche

Appena 145 nuovi positivi, il 15,5% dei tamponi processati. Stabili i ricoverati. A Pesaro distribuiti 3mila saturimetri gratis ...

