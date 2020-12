Coronavirus | ultime notizie | Italia fuori da zona rossa | Abruzzo da oggi arancione LIVE

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il nostro Paese non è più in "" con l'annunciata uscita dell', ma il Governo avverte: bisogna aspettare il 9 dicembre. "Se cambia in autonomia, la regione sarà diffidata" dice Boccia. La stretta anti-Covid sulle feste di natale prevede controlli mirati sulle strade e sui principali nodi di trasporto - spiega il capo della Polizia Gabrielli. Dall'inizio della pandemia, superato il tetto dei 60mila morti

fanpage : L’avvocato di Trump, Rudy Giuliani, è positivo al Coronavirus - fanpage : L’Abruzzo tira dritto nonostante gli avvisi del governo: da domani riaprono i negozi - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Covid, Lombardia 2.413 nuovi casi 140 decessi nelle ultime 24 ore - messveneto : Covid. dopo 65 anni di matrimonio muoiono a distanza di venti giorni: la storia di Silvana, Antonio e delle ultime… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

La rivista medica The Lancet ha lanciato l’allarme con il proprio report del 2020: crisi climatica e pandemia di Covid-19 sono due questioni strettamente legate per cui serve una “risposta rapida e co ...Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del ...