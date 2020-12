Coronavirus | ultime news Lopalco avverte | Zona gialla non significa liberi tutti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il nostro Paese non è più in "rossa" con l'annunciata uscita dell'Abruzzo, ma il Governo: bisogna aspettare il 9 dicembre. "Se cambia in autonomia, la regione sarà diffidata" dice Boccia. La stretta anti-Covid sulle feste di natale prevede controlli mirati sulle strade e sui principali nodi di trasporto - spiega il capo della Polizia Gabrielli. Dall'inizio della pandemia, superato il tetto dei 60mila morti