Coronavirus | ultime news | E' scontro tra governo e Abruzzo sull' ordinanza DIRETTA

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Marsilio replica alla lettera congiunta dei due ministri Boccia e Speranza: "Considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penale". Nella missiva la richiesta di sospendere l'con la quale ha decretato il passaggio dell'da zona rossa a quella arancione. Ilavverte: bisogna aspettare il 9 dicembre. "Se cambia in autonomia, la regione sarà diffidata" dice Boccia

Nuovi contagi, morti, ricoveri, terapie intensive. Nuova ordinanza in Molise: bus solo per necessità. I dati dalle regioni: Veneto + 2.550, Toscana + 593, Marche + 145 ...In alcune delle province più colpite dalla prima ondata la speranza di vita per gli uomini è diminuita di quattro o cinque anni.