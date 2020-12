Coronavirus | Toti | per prima fase vaccinazioni da fine gennaio un hub unico nazionale

AlbengaCorsara : Coronavirus: Toti, “ad oggi covid hotel adeguati a esigenze territorio; in Liguria operativi 39 Gsat”: - MoltoBenone : RT @Ariadnasleft: 7800 tamponi e hanno pure il coraggio di dare il numero dei contagi. Lo avremo anche votato turandoci il naso, @Eugenio… - Ariadnasleft : 7800 tamponi e hanno pure il coraggio di dare il numero dei contagi. Lo avremo anche votato turandoci il naso,… - imperianews_it : Coronavirus, Presidente Toti: “Ad oggi covid hotel adeguati a esigenze territorio. In Liguria operativi 39 Gsat con… - fontanabuona : Coronavirus. Toti: “Ad oggi covid hotel adeguati alle esigenze del territorio” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toti

Prende forma il maxi piano nazionale, Toti: "Sarà tutto gestito dal commissario Arcuri, entro gennaio inizierà la prima fase" ...Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, pensa che Lewis Hamilton sia 'sulla strada giusta' per rientrare in Formula 1 ad Abu Dhabi, ma confessa di essere in una situazione 'piuttosto brutta'.