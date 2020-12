Coronavirus: Svizzera, supera 5mila decessi (2) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos/Ats) - I Ticino sono stati registrati 116 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Si deplorano anche 9 decessi e 18 nuovi ricoveri. Nei Grigioni i nuovi casi confermati sono 42, non vi sono stati nuovi decessi o nuovi ricoveri. Rispetto alla prima ondata l'età media delle persone ricoverate è calata: tra marzo e maggio 2020 era di 69 anni, contro i 63 anni in questa seconda ondata, come riferito dall'Ufsp nel suo bollettino settimanale. Tra marzo e ottobre, la durata media del ricovero è stata di nove giorni, scrive l'Ufsp. Il soggiorno più breve è stato di un giorno e il più lungo di 181 giorni. In terapia intensiva, la durata media del ricovero è salita a 12 giorni. In base alle statistiche il 79% dei pazienti ha una o più malattie preesistenti, in particola pressione alta, malattie cardiovascolari croniche, diabete, malattie respiratorie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos/Ats) - I Ticino sono stati registrati 116 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Si deplorano anche 9e 18 nuovi ricoveri. Nei Grigioni i nuovi casi confermati sono 42, non vi sono stati nuovio nuovi ricoveri. Rispetto alla prima ondata l'età media delle persone ricoverate è calata: tra marzo e maggio 2020 era di 69 anni, contro i 63 anni in questa seconda ondata, come riferito dall'Ufsp nel suo bollettino settimanale. Tra marzo e ottobre, la durata media del ricovero è stata di nove giorni, scrive l'Ufsp. Il soggiorno più breve è stato di un giorno e il più lungo di 181 giorni. In terapia intensiva, la durata media del ricovero è salita a 12 giorni. In base alle statistiche il 79% dei pazienti ha una o più malattie preesistenti, in particola pressione alta, malattie cardiovascolari croniche, diabete, malattie respiratorie ...

