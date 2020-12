Coronavirus: Salvini, 'chiarire se Lamorgese in Cdm prima di risultato tampone' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Auguri di pronta guarigione al ministro Lamorgese. Una volta guarita, che è la cosa più importante, bisognerà chiarire se sia vero -come scrivono alcune fonti- che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo così a rischio la salute di altre persone". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Il ministro che controlla e multa gli italiani che non rispettano le regole, non può essere la prima a non rispettarle: in questo caso -conclude il leader del Carroccio- le dimissioni sarebbero dovute”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Auguri di pronta guarigione al ministro. Una volta guarita, che è la cosa più importante, bisogneràse sia vero -come scrivono alcune fonti- che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in Consiglio dei Ministri senza attendere ildel test, mettendo così a rischio la salute di altre persone". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo. "Il ministro che controlla e multa gli italiani che non rispettano le regole, non può essere laa non rispettarle: in questo caso -conclude il leader del Carroccio- le dimissioni sarebbero dovute”.

