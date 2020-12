Coronavirus, Ricciardi: “Siamo in piena seconda ondata, dicembre e gennaio saranno terribili” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Noi ci troviamo oggi a fronteggiare un’epidemia, si parla di terza ondata ma siamo ancora nel pieno della seconda ondata del Covid, e dicembre e gennaio saranno due mesi terribili“, così Walter Riccardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, parlando nel suo intervento al quinto “Orphan Drug Day – L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?” promosso dall’Osservatorio malattie rare (Omar). I motivi, spiega il direttore scientifico degli Istituti clinici scientifici Maugeri, sono due: “Un problema di accesso ai servizi, e il problema della differenza tra regioni”. Rcciardi ricorda che è importante “continuare con il rispetto delle regole” perché se si allentano troppo misure e comportamenti “non solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Noi ci troviamo oggi a fronteggiare un’epidemia, si parla di terzama siamo ancora nel pieno delladel Covid, edue mesi terribili“, così Walter Riccardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, parlando nel suo intervento al quinto “Orphan Drug Day – L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?” promosso dall’Osservatorio malattie rare (Omar). I motivi, spiega il direttore scientifico degli Istituti clinici scientifici Maugeri, sono due: “Un problema di accesso ai servizi, e il problema della differenza tra regioni”. Rcciardi ricorda che è importante “continuare con il rispetto delle regole” perché se si allentano troppo misure e comportamenti “non solo ...

