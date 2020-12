Coronavirus | Ricciardi lancia l’allarme | “Dicembre e Gennaio terribili”

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) Walterrispetto ad una situazione contagi che resta in ogni caso preoccupante per il futuro. Walter(Facebook)Il consigliere del ministro della Salute, Walterrispetto all’attuale situazione contagi, che secondo il docente della Cattolica resta comunque preoccupante anche e soprattutto in vista dei prossimi due mesi, considerati una serie di fattori. I morti continuano ad esserci in numeri elevati e i servizi rischiano di diventare complicati da raggiungere. Secondoquindi la cosa importante sarà rispettare le regole anche e soprattutto in questa fase in cui qualcuno pensa che il peggio sia ormai alle spalle. Purtroppo non è cosi e quindi la soglia ...