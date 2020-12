Coronavirus Puglia | quali sono i 20 Comuni in zona arancione

Leggi su ck12

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Norme restrittive per ilini 20inda domani e per una settimana, l’ordinanza Emiliano. (screenshot video)Come previsto dal DPCM del 3 novembre e in accordo col Ministero della Salute, il presidente della Regione– da pochi giorni rientrata ingialla – ha stabilito che ventidel territorio regionale tornino per una settimana in. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 448 del 7 dicembre, firmata pochi minuti fa da Michele Emiliano. Si tratta di 4della BAT, 14 della provincia di Foggia e due della provincia di Bari. Leggi anche: Covid, positiva la ...