Coronavirus | psichiatra su risse | ' giovani frustrati per epidemia senza fine'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Gli adolescenti che si uniscono in gruppi e mettono in atto comportamenti antisociali e trasgressivi ci sono sempre stati, anche se sono senz'altro influenzati dal contesto ambientale come la pandemia, soprattutto in questa seconda fase dove il sentimento di coesione è minore e vi sono più frustrazione e rabbia per una situazione della quale ancora non si intravede la". Lo spiega all'Adnkronos Salute Massimo Cozza,e direttore del dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2, commendato la maxi rissa tra centinaia diche si sono dati appuntamento, quasi tuttimascherina, sulla terrazza del Pincio a Roma. "L'adolescenza è spesso associata alla trasgressione, e le regole per contrastare la diffusione del Covid-19 sono una ottima occasione di trasgressione - ...