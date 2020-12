Coronavirus | prossima riapertura delle scuole elementari in Campania

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente dellaVincenzo De Luca ha annunciato che a breve lefino alla seconda elementare riprenderanno le lezioni in presenza. Covid, inripresa lezioni in presenza fino alla 2° elementare su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - aveilleur : RT @andygag: #PapaFrancesco riprenda i viaggi nel 2021. Prossima tappa: Iraq - andygag : #PapaFrancesco riprenda i viaggi nel 2021. Prossima tappa: Iraq - WhatsTech3 : Dobbiamo registrare una notizia positiva e una negativa in merito alla prossima versione di Android Purtroppo, l’em… - AnselmoDelDuca : Sempre più convinto che il #regionalismo sarà la prossima vittima del #coronavirus. Il sistema e’ ormai saltato e h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prossima

La Repubblica

" Abbiamo illustrato al direttivo di Anci Marche - ha affermato l'assessore Saltamartini - il piano a cui stiamo lavorando e che verrà confermato nei prossimi giorni, quando convocheremo le assemblee ...Lo ha detto il consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 in un suo intervento al quinto Orphan Drug Day. Secondo l'esperto ci troviamo in piena seconda ondata e la situazione non ...