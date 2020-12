Coronavirus, Pregliasco: “Noi virologi a volte usati dalla Tv” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Be’, anche Bassetti con la coerenza se l’è cavata. Pure se non siamo d’accordo, abbiamo entrambi ragione. Entrambi partiamo dall’assunto che la malattia ora è concentrata sugli asintomatici. E che il Covid non è un virus stupido come l’Ebola che arriva e ti ammazza l’80% degli infetti ma ti isola e non ti fa andare in metropolitana. Il Covid, come l’influenza, è una malattia furba e nazional-popolare, a basso rischio specifico ma devastante in termini di sanità pubblica e di costi economici”. Lo dice, intervistato da Libero Fabrizio Pregliasco, docente all’Università di Milano, ricercatore e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi indicato nel sondaggio Reputation Science, come il medico televisivo più coerente, e dunque affidabile. ARTICOLO Covid, il bollettino del 6 dicembre 2020 Fabrizio Pregliasco sul calo dell’indice Rt e dei ricoveri in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Be’, anche Bassetti con la coerenza se l’è cavata. Pure se non siamo d’accordo, abbiamo entrambi ragione. Entrambi partiamo dall’assunto che la malattia ora è concentrata sugli asintomatici. E che il Covid non è un virus stupido come l’Ebola che arriva e ti ammazza l’80% degli infetti ma ti isola e non ti fa andare in metropolitana. Il Covid, come l’influenza, è una malattia furba e nazional-popolare, a basso rischio specifico ma devastante in termini di sanità pubblica e di costi economici”. Lo dice, intervistato da Libero Fabrizio, docente all’Università di Milano, ricercatore e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi indicato nel sondaggio Reputation Science, come il medico televisivo più coerente, e dunque affidabile. ARTICOLO Covid, il bollettino del 6 dicembre 2020 Fabriziosul calo dell’indice Rt e dei ricoveri in ...

Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Decessi in aumento per altre 3 settimane. I vaccini? “L’annuncite” po… - giomo2 : RT @Open_gol: «Siamo usciti dalla seconda ondata ma la lotta al Coronavirus è una lunga maratona» - Open_gol : «Siamo usciti dalla seconda ondata ma la lotta al Coronavirus è una lunga maratona» - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Decessi in aumento per altre 3 settimane. I vaccini? “L’annuncite” po… - infoitinterno : CORONAVIRUS: la LUCE in fondo al TUNNEL. Ecco QUANDO ci saranno MENO MORTI secondo il Virologo PREGLIASCO -