Coronavirus | news | scontro tra governo e Abruzzo su ordinanza Attesa per bollettino LIVE

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra poco il nuovo report sui contagi. Marsilio replica alla lettera congiunta dei due ministri Boccia e Speranza: "Considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penale". Nella missiva la richiesta di sospendere l'con la quale ha decretato il passaggio dell'da zona rossa a quella arancione. Ilavverte: bisogna aspettare il 9 dicembre. "Se cambia in autonomia, la regione sarà diffidata" dice Boccia

RitaPanahi : Hahahaha. Get stuffed, China. - repubblica : 'Coronavirus, l'estate allegra ci è costata 20 mila morti' [aggiornamento delle 11:28] - KTVU : #BREAKING: Rudy Giuliani tests positive for coronavirus - rep_motori : Secondo uno studio del Tcs, il coronavirus stimola la mobilità elettrica - Sgiardule : RT @ilgiornale: Il virologo: 'Il picco arriverà a gennaio quando comincerà la vaccinazione al coronavirus. E sarà più forte del solito' htt… -

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 7 dicembre 2020 in Pu ...Ci sono stati tempi migliori per Mara Carfagna da mercoledì 2 dicembre ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Nonostante fonti di ...