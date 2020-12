Coronavirus, news. Bollettino: 13.720 nuovi contagi e 111.217 tamponi. 528 i morti (Di martedì 8 dicembre 2020) Calano le terapie intensive (-72) ma aumentano i ricoveri (+133). Tasso positività sale al 12,3%. Nelle utlime 24 ore si registrano 528 decessi. La ministra Lamorgese positiva al Coronavirus. Intanto è scontro tra governo e regione Abruzzo sull'ordinanza con la quale quest’ultima ha decretato il passaggio da zona rossa a quella arancione. Il governatore Marsilio: "Considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penale" Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Calano le terapie intensive (-72) ma aumentano i ricoveri (+133). Tasso positività sale al 12,3%. Nelle utlime 24 ore si registrano 528 decessi. La ministra Lamorgese positiva al. Intanto è scontro tra governo e regione Abruzzo sull'ordinanza con la quale quest’ultima ha decretato il passaggio da zona rossa a quella arancione. Il governatore Marsilio: "Considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penale"

RitaPanahi : Hahahaha. Get stuffed, China. - repubblica : 'Coronavirus, l'estate allegra ci è costata 20 mila morti' [aggiornamento delle 11:28] - KTVU : #BREAKING: Rudy Giuliani tests positive for coronavirus - cioenelsenso : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , il sospetto di #Dagospia : 'Il #governo ha acquistato il vaccino che costa quasi 10 volte di più. Favore… - melinacugliari : RT @2_crim: O non ha rispettato i protocolli o i protocolli non servono a niente. #Lamorgese ce lo dica -