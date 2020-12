Coronavirus | news Bollettino | 13 720 nuovi contagi e 111 217 tamponi 528 i morti LIVE

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Calano le terapie intensive (-62) ma aumentano i ricoveri (+133). Tasso positività sale al 12,3%. La ministra Lamorgese positiva. Intanto è scontro tra governo e regione Abruzzo sull'ordinanza con la quale quest’ultima ha decretato il passaggio da zona rossa a quella arancione. Il governatore Marsilio: "Considero eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penale"

"Non c'è gratitudine più forte di quella verso il soccorritore che perde la vita mentre compie il proprio dovere" ...AGI - In calo i casi e i tamponi, come ogni lunedì, che sconta "l'effetto weekend" con la riduzione dei test effettuati. Sono 13.720 i nuovi positivi (ieri 18.887), ma con 111.217 tamponi, 52mila meno ...