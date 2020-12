Coronavirus: Meloni, 'solidali con Marsilio, da governo minacce inaccettabili' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà al governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio per le inaccettabili minacce ricevute dal governo. Ignobile l'accusa di irresponsabilità e di mettere in pericolo la salute dei cittadini: l'Abruzzo è stata, insieme all'Alto Adige, l'unica Regione ad aver anticipato l'ingresso in zona rossa prima della decisione del governo e che ha avviato uno screening massivo per individuare asintomatici e spegnere focolai sul nascere. E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "I primi responsabili della diffusione del virus -aggiunge- sono Conte e i suoi ministri, che pontificano in tv ma non hanno fatto assolutamente nulla per fermare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà al governatore dell'Abruzzo Marcoper lericevute dal. Ignobile l'accusa di irresponsabilità e di mettere in pericolo la salute dei cittadini: l'Abruzzo è stata, insieme all'Alto Adige, l'unica Regione ad aver anticipato l'ingresso in zona rossa prima della decisione dele che ha avviato uno screening massivo per individuare asintomatici e spegnere focolai sul nascere. E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "I primi responsabili della diffusione del virus -aggiunge- sono Conte e i suoi ministri, che pontificano in tv ma non hanno fatto assolutamente nulla per fermare ...

TV7Benevento : Coronavirus: Meloni, 'solidali con Marsilio, da governo minacce inaccettabili'... - 311titti : RT @Lanf040264: Gli italiani morti di #coronavirus superano i 60 mila. Mi chiedo dove andremo a finire di questo passo, atteso che i bot d… - AlexEP1968 : RT @Lanf040264: #Meloni: 'Niente denunce per chi fa false autocertificazioni'. Non conosci (tra l'altro) neanche la legge 445/00, art.76 c… - Lanf040264 : #Meloni: 'Niente denunce per chi fa false autocertificazioni'. Non conosci (tra l'altro) neanche la legge 445/00,… - TheTASCAtt : RT @Lanf040264: #Arcuri: I #migranti hanno gli stessi diritti degli italiani sul #vaccino. A #Salvini e #Meloni gli si stanno contorcendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Meloni Coronavirus: Meloni, 'solidali con Marsilio, da governo minacce inaccettabili' Il Tempo Coronavirus: Meloni, 'solidali con Marsilio, da governo minacce inaccettabili'

E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "I primi responsabili ...

Lo spirito del Natale della “cristiana” Giorgia Meloni

"Genitori e figli che abitano in comuni a pochi km di distanza non potranno incontrarsi a Natale, mentre se sei clandestino potrai sbarcare tranquillamente" dice la Meloni. Chissà come è stato tranqui ...

E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "I primi responsabili ..."Genitori e figli che abitano in comuni a pochi km di distanza non potranno incontrarsi a Natale, mentre se sei clandestino potrai sbarcare tranquillamente" dice la Meloni. Chissà come è stato tranqui ...