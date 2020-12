Coronavirus | Martino Fi | ' giusta prudenza ma più libertà a cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Come al solito il governo scrive decreti senza interpellare opposizioni e Regioni. E' giusto essere prudenti, in quanto il Covid non è uno scherzo e come abbiamo visto in questi mesi di pandemia non va preso sotto gamba e dobbiamo scongiurare in ogni modo la terza ondata; ma questo decreto limita troppo ladegli italiani, inoltre non ha senso che posso spostarmi per tutto il Comune di Roma ma non è possibile spostarsi tra piccoli Comuni, è necessario correggerlo subito, e dare più '' aiche ci hanno dimostrato durante tutta la pandemia di essere responsabili." Lo afferma Antonio, deputato di Forza Italia.