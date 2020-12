Coronavirus Lombardia | il bollettino di oggi 7 dicembre

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Quanti sonoi contagi di diincon i dati deldella regione: articolo in aggiornamento Ildi ieri sulinL’eta’ media delle vittime del Covid in Italia e’ sempre 80 anni, dopo che in estate era salita fino ad arrivare a 85 anni (la prima settimana di luglio= per poi tornare a calare. Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanita’ nel suo report periodico sulle caratteristiche dei pazienti deceduti. Quasi tutti, il 97%, con almeno una patologia pregressa: complessivamente, riferisce l’Iss, 180 pazienti (3,1% del campione) presentavano 0 patologie, 712 (12,4%) una patologia, 1060 (18,5%) 2 patologie e 3774 (65,9%) presentavano 3 o piu’ patologie. Complessivamente, 4 decessi su 10 ...

RegLombardia : #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 26.026 e 2.413 sono i nuovi positivi (9,2%). I guariti/dimessi sono 11.6… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi e… - RaiNews : La seconda regione per numero di decessi è l'Emilia Romagna con 5.805 (10,4% del totale), seguita da Piemonte 5556… - marcopalears : Su FB c'è ancora chi riesce a scrivere a #Gallera e #Fontana che meno male che ci sono loro. Gli italiani sono un… - r_castiglia : RT @Valori_it: ????L'attuale emergenza sanitaria sta giustamente attirando l'attenzione e gli sforzi di tutta la collettività. La situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

MILANO È Oreste Castagna, in arte Gipo, volto noto di ‘Rai Yoyo’, il protagonista della una nuova ‘campagna’ di sensibilizzazione per la prevenzione e per il contenimento dell’emergenza Covid. Conosc ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 dicembre: i dati del Ministero della Salute dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. A pochi giorni dall'entrata in vigore ...