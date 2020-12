Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 dicembre (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quanti contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento Il bollettino sul Coronavirus ieri nel LazioDalla seconda meta’ di gennaio nel Lazio ci saranno 500 posti Covid in piu’ nella rete ospedaliera. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Gli attuali 5.310 posti letto Covid, di cui 4.409 ordinari e 901 in terapia intensiva, verranno incrementati del “10 per cento in piu’ – ha spiegato D’Amato -. Dalla seconda meta’ di gennaio ne verranno creati altri 500”. I posti letto saranno ospitati in diverse strutture sanitarie: “Allo Spallanzani, al policlinico Umberto I, al San Giovanni, al Pertini e al San ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quanti contagi dinelcon i dati deldella Regione di: articolo in aggiornamento Ilsulieri nelDalla seconda meta’ di gennaio nelci saranno 500 posti Covid in piu’ nella rete ospedaliera. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio D’Amato. Gli attuali 5.310 posti letto Covid, di cui 4.409 ordinari e 901 in terapia intensiva, verranno incrementati del “10 per cento in piu’ – ha spiegato D’Amato -. Dalla seconda meta’ di gennaio ne verranno creati altri 500”. I posti letto saranno ospitati in diverse strutture sanitarie: “Allo Spallanzani, al policlinico Umberto I, al San Giovanni, al Pertini e al San ...

