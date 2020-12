Coronavirus, la ministra Lamorgese è positiva. Sospeso il Consiglio dei ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è positiva al Coronavirus. Il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund è stato Sospeso perché Lamorgese, presente alla riunione, è venuta a conoscenza della sua positività al Covid e dunque ha abbandonato Palazzo Chigi. Sembra che la titolare del Viminale abbia conosciuto l’esito del tampone da un articolo di un giornale online. Si era sottoposta a tampone questa mattina negli uffici del ministero dell’Interno e pare che il sito sia venuto a conoscenza dell’esito prima di lei. Non ci sono ancora notizie a proposito delle sue condizioni di salute. Ma chiaramente poterbbe configurarsi un problema legato alla privacy trattandosi di dati sensibili riferiti alla sfera personale della salute della ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladell’Interno Lucianaal. Ildeisul Recovery Fund è statoperché, presente alla riunione, è venuta a conoscenza della sua positività al Covid e dunque ha abbandonato Palazzo Chigi. Sembra che la titolare del Viminale abbia conosciuto l’esito del tampone da un articolo di un giornale online. Si era sottoposta a tampone questa mattina negli uffici del ministero dell’Interno e pare che il sito sia venuto a conoscenza dell’esito prima di lei. Non ci sono ancora notizie a proposito delle sue condizioni di salute. Ma chiaramente poterbbe configurarsi un problema legato alla privacy trattandosi di dati sensibili riferiti alla sfera personale della salute della ...

repubblica : Coronavirus, la ministra Lamorgese positiva. Sospeso per mezz'ora il Cdm - La7tv : #tagada +++ Luciana #Lamorgese positiva al Coronavirus: la ministra dell'Interno sarebbe risultata positiva al test… - AndyNewspaper : RT @Agenzia_Ansa: #Lamorgese positiva al #Covid, lascia il Cdm. #Bonafede in autoisolamento, era seduto accanto alla ministra dell'Interno… - TWDDarylRick : Io in attesa dell'esito di un tampone sono stato a casa e non sono andato nel mio ufficio, come mai la Lamorgese no… - svirgola2 : RT @Agenzia_Ansa: #Lamorgese positiva al #Covid, lascia il Cdm. #Bonafede in autoisolamento, era seduto accanto alla ministra dell'Interno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministra Lamorgese positiva al coronavirus: sospesa la riunione del governo Il Fatto Quotidiano Coronavirus: isolamento per Bonafede e Di Maio, accanto a Lamorgese a p.Chigi

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno ...

Lamorgese positiva: perché era al CdM se aspettava il risultato del test?

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Coronavirus. amorgese è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il risultato. Il CdM è stato sospeso ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno ...La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Coronavirus. amorgese è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il risultato. Il CdM è stato sospeso ...