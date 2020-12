Coronavirus | la menopausa espone maggiormente al contagio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le donne inrisultano essere più esposte alda Covid: a rendere nota la scoperta una ricerca in Gran Bretagna. Covid, le donne insono più esposte su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus menopausa

Il Mattino

Le donne in menopausa sono più esposte al contagio da Covid, a causa del calo di estrogeni. Ad attestarlo una ricerca in Gran Bretagna.La mancanza di estrogeni tipica della menopausa rende le donne mature più esposte al Covid. Una ricerca in Gran Bretagna indica l'esistenza di un possibile legame tra la menopausa ...