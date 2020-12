Coronavirus Italia, i casi salgono a 18.887 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Coronavirus Italia: bollettino 6 dicembre. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute oggi sono 18.887 i nuovi casi, e 564 i decessi registrati. Bollettino Coronavirus 6 dicembre Secondo le più recenti notizie sull’epidemia del Coronavirus in Italia, sono 18.887 i nuovi casi su 163.550 tamponi. Di conseguenza continuano ad aumentare gli attualmente positivi, si registra infatti un totale di 755.306 persone. Arrivano così i contagi complessivi a 1.728.878. Si contano inoltre 564 decessi nelle ultime 24 ore. Un numero che purtroppo segna il drammatico raggiungimento delle oltre 60mila vittime (60.078) in Italia all’inizio dell’emergenza. Un aspetto positivo è l’aumento dei guariti totali che sale a 913.494. Di cui 17.186 nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020): bollettino 6 dicembre. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute oggi sono 18.887 i nuovi, e 564 i decessi registrati. Bollettino6 dicembre Secondo le più recenti notizie sull’epidemia delin, sono 18.887 i nuovisu 163.550 tamponi. Di conseguenza continuano ad aumentare gli attualmente positivi, si registra infatti un totale di 755.306 persone. Arrivano così i contagi complessivi a 1.728.878. Si contano inoltre 564 decessi nelle ultime 24 ore. Un numero che purtroppo segna il drammatico raggiungimento delle oltre 60mila vittime (60.078) inall’inizio dell’emergenza. Un aspetto positivo è l’aumento dei guariti totali che sale a 913.494. Di cui 17.186 nelle ...

SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti - GoodMorningIT : Lunedì #7dicembre Brexit, ultima chance per l'accordo Il giorno della sentenza su Patrick Zaki Italia senza zone r… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie: Italia fuori da zona rossa: Abruzzo da oggi arancione. LIVE - #Coronavirus #ultime… -