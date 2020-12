Coronavirus: isolamento per Bonafede e Di Maio, accanto a Lamorgese a p.Chigi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, risultata positiva al Covid. Appresa la notizia, il Cdm è stato dapprima sospeso e poi interrotto. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Die il Guardasigilli Alfonsoandranno in, perché erano sedutialla ministra dell'Interno Luciana, risultata positiva al Covid. Appresa la notizia, il Cdm è stato dapprima sospeso e poi interrotto. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla min ...

Coronavirus: Lamorgese positiva, tampone per Conte e tutti i ministri

è risultata positiva al Covid-19. In isolamento, a quanto apprende l'Adnkronos, andranno i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, perché sedevano accanto a Lamorgese.

è risultata positiva al Covid-19. In isolamento, a quanto apprende l'Adnkronos, andranno i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, perché sedevano accanto a Lamorgese.