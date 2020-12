Coronavirus, incredibile Fontana: “D’accordo con chi violerà divieti a Natale” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Attilio Fontana protagonista di una improbabile uscita in merito ai divieti imposti i per le festività natalizie dal Governo. Fontana (Tgcom)Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana si è reso protagonista di una dichiarazione che ha fatto e farà di certo discutere ancora per molto. Parlando dei divieti imposti dal Governo per le giornate di festa, per il Natale, ha infatti dichiarato di essere d’accordo con quanti hanno annunciato che trasgrediranno ai divieti. Una dichiarazione incomprensibile che se detta da un personaggio che localmente rappresenta le istituzioni fa di certo immaginare quanti potrebbero prenderla come posizione da seguire. Qualcosa di assolutamente insensato alla luce delle dichiarazione di tanti esperti che in questi giorni hanno ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Attilioprotagonista di una improbabile uscita in merito aiimposti i per le festività natalizie dal Governo.(Tgcom)Il governatore della regione Lombardia, Attiliosi è reso protagonista di una dichiarazione che ha fatto e farà di certo discutere ancora per molto. Parlando deiimposti dal Governo per le giornate di festa, per il Natale, ha infatti dichiarato di essere d’accordo con quanti hanno annunciato che trasgrediranno ai. Una dichiarazione incomprensibile che se detta da un personaggio che localmente rappresenta le istituzioni fa di certo immaginare quanti potrebbero prenderla come posizione da seguire. Qualcosa di assolutamente insensato alla luce delle dichiarazione di tanti esperti che in questi giorni hanno ...

PicenoTime : Covid, incredibile buco da 5 miliardi per la pizza nel compleanno Unesco - PEPPE37569216 : Presi da innumerevoli notizie, vi sta sfuggendo una cosa incredibile: siamo testimoni di un presente scientifico st… - carloraffaeleis : RT @Lanf040264: Maxi rissa a #Roma, in centinaia senza #mascherina al Pincio. Una follia incredibile, così il #Coronavirus dilaga! #6dic… - AttilaAzureRive : RT @hipsterdelcazzo: “È incredibile come io non sia ancora stato considerato un divulgatore al pari di quelli che fanno i thread bellissimi… - micvicio : RT @hipsterdelcazzo: “È incredibile come io non sia ancora stato considerato un divulgatore al pari di quelli che fanno i thread bellissimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus incredibile Covid, incredibile buco da 5 miliardi per la pizza nel compleanno Unesco picenotime Coronavirus, incredibile Fontana: “D’accordo con chi violerà divieti a Natale”

Attilio Fontana protagonista di una improbabile uscita in merito ai divieti imposti i per le festività natalizie dal Governo.

Gigi D’Alessio, tour 2021

Rese note le nuove date del tour 2021 di Gigi D’Alessio. Diverse esibizioni in città italiane da nord a sud. Rese note le nuove date del tour 2021 di Gigi D’Alessio. Diverse esibizioni in città italia ...

Attilio Fontana protagonista di una improbabile uscita in merito ai divieti imposti i per le festività natalizie dal Governo.Rese note le nuove date del tour 2021 di Gigi D’Alessio. Diverse esibizioni in città italiane da nord a sud. Rese note le nuove date del tour 2021 di Gigi D’Alessio. Diverse esibizioni in città italia ...