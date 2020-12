Coronavirus in Toscana: 31 morti, oggi 7 dicembre. E 539 nuovi contagi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 31 i morti per Coronavirus, oggi, 7 dicembre, in Toscana: 16 uomini e 15 donne con un'età media di 82 anni. E' la strage quotidiana dei nonni toscani, che ci auguriamo di cuore possa finire presto. Ancora in caloi nuovi positivi: 539 con età media di 47 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 31 iper, 7, in: 16 uomini e 15 donne con un'età media di 82 anni. E' la strage quotidiana dei nonni toscani, che ci auguriamo di cuore possa finire presto. Ancora in caloipositivi: 539 con età media di 47 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più)

CasentinoI : Coronavirus: in Toscana 593 nuovi positivi, età media 47 anni. Trentuno decessi - arezzoweb : Coronavirus: in Toscana 593 nuovi positivi, età media 47 anni. Trentuno decessi - Notiziedi_it : Coronavirus, Giani “In Toscana condizioni per essere in zona gialla” - CasentinoI : Coronavirus: in Toscana 593 nuovi positivi, età media 47 anni. Trentuno decessi - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 31 morti, oggi 7 dicembre. E 539 nuovi contagi -