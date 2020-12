Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 dicembre: 528 morti e 13.720 casi, ma con appena 111mila tamponi (Di lunedì 7 dicembre 2020) in Italia , il bollettino di lunedì 7 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.720 con 111.217 tamponi (ieri erano stati 18.887 con 163.550 tamponi) ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) in, ildidel Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.720 con 111.217(ieri erano stati 18.887 con 163.550) ...

nytimes : Sindrome del sopravvissuto, rabbia, ripensamenti e incubi. Queste sono solo alcune delle cose che tormentano gli ab… - LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.720 nuovi casi e 528 morti #coronavirus - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 7 dicembre 2020: 13.720 nuovi casi e 528 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia: oggi 13.720 casi e 528 morti, -72 terapie intensive -