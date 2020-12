Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 dicembre: calo drastico dei tamponi (Di lunedì 7 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 13.720 positivi al Covid-19 su 111.217 test effettuati. Rispettivamente, -5.167 infetti e –52.333 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -72 persone nelle terapie intensive e +133 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 528 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 dicembre: +564 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.742.557 dall’inizio dalla pandemia, di cui 60.606 morti. Le persone attualmente positive sono 748.819. Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai. In 24h 13.720 positivi al Covid-19 su 111.217 test effettuati. Rispettivamente, -5.167 infetti e –52.333di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato undi -72 persone nelle terapie intensive e +133 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 528 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 6: +564 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.742.557 dall’inizio dalla pandemia, di cui 60.606 morti. Le persone attualmente positive sono 748.819. Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata ...

