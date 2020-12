Coronavirus, il piano di Biden contro la pandemia: altre due scelte chiave alla Casa Bianca. Nel Regno Unito polemiche per i negozi affollati appena finito il lockdown (Di lunedì 7 dicembre 2020) Usa EPA/SHAWN THEW Il procuratore generale della California, Xavier Becerra, verso la nomina alla guida del Dipartimento per la Salute per l’amministrazione Bidenalla nuova strategia di contrasto della pandemia di Coronavirus parteciperanno anche due scelte del presidente eletto Joe Biden tanto simboliche quanto di sostanza. Secondo quanto riporta Politico, il prossimo responsabile del dipartimento per la Sanità della Casa Bianca sarà Xavier Becerra, procuratore generale della California. A capo dei Centers for Disease control and Prevention ci sarà invece Rochelle Walensky, responsabile malattie infettive al Massachusetts General Hospital. Becerra, 62 anni, è stato deputato democratico e da procuratore in ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Usa EPA/SHAWN THEW Il procuratore generale della California, Xavier Becerra, verso la nominaguida del Dipartimento per la Salute per l’amministrazionenuova strategia di contrasto delladiparteciperanno anche duedel presidente eletto Joetanto simboliche quanto di sostanza. Secondo quanto riporta Politico, il prossimo responsabile del dipartimento per la Sanità dellasarà Xavier Becerra, procuratore generale della California. A capo dei Centers for Diseasel and Prevention ci sarà invece Rochelle Walensky, responsabile malattie infettive al Massachusetts General Hospital. Becerra, 62 anni, è stato deputato democratico e da procuratore in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piano Coronavirus, il piano vaccini in otto punti Rai News Giappone: coronavirus, governo invierà infermieri militari a Osaka e Sapporo (5)

Il governo del Giappone ha deciso di sospendere il piano di sussidi per il turismo interno "Go Travel" nelle città di Sapporo e Osaka, ...

Coronavirus, screening per l’isola con 2 milioni di test

La Regione annuncia l’avvio di un piano di tamponi a tappeto e la collaborazione con Crisanti. Temussi: ridurremo i contagi ...

