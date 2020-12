Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 7 dicembre (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia di Coronavirus rallenta nel Paese, dove oggi sono meno di 14mila i nuovi casi. I decessi ancora sopra le 500 unità Continuano a calare contagi da Coronavirus in Italia, dove oggi la Protezione civile ha segnalato 13.720 nuovi casi. Diminuiscano anche gli attualmente positivi, che oggi sono 748.819, grazie ai 19.638 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, ma anche a causa dei decessi, 528 in più rispetto ai ieri. Continua a essere negativo anche il trend delle terapie intensive, il cui saldo rispetto a ieri è in calo di 72 unità occupate. Crescono, invece, i pazienti nei reparti Covid, 61 in più rispetto a ieri. Tag: Coronavirus Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia dirallenta nel Paese, dovesono meno di 14mila i nuovi casi. I decessi ancora sopra le 500 unità Continuano a calare contagi dain Italia, dovela Protezione civile ha segnalato 13.720 nuovi casi. Diminuiscano anche gli attualmente positivi, chesono 748.819, grazie ai 19.638 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, ma anche a causa dei decessi, 528 in più rispetto ai ieri. Continua a essere negativo anche il trend delle terapie intensive, il cui saldo rispetto a ieri è in calo di 72 unità occupate. Crescono, invece, i pazienti nei reparti Covid, 61 in più rispetto a ieri. Tag:

zazoomblog : Coronavirus news. Bollettino: 13.720 nuovi contagi e 111.217 tamponi. 528 i morti. LIVE - #Coronavirus #news.… - rep_genova : Coronavirus, il bollettino in Liguria: contagi stabili, ancora tanti decessi, 23 [aggiornamento delle 17:14] - lucarango88 : ??Il Bollettino della #Lombardia #Covid_19 #7dicembre Casi +1.562 (430.671 +0,36%) Decessi +56 (23.080 +0,24%) Guar… - RegLiguria : [7/12-17.26] #CoronavirusLiguria ?? Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 8.840 ?? Asl1 = 2.560 ?? Asl2 = 863… - Siciliano741 : RT @siracusaoggi: (Coronavirus, il bollettino: 918 nuovi positivi in Sicilia, +39 in provincia di Siracusa) - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Contagi Covid oggi: bollettino Coronavirus 7 dicembre. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Oggi meno di 14mila casi, ma il rapporto positivi-tamponi è sopra al 12%

Oggi meno di 14mila casi, ma il rapporto positivi-tamponi è sopra al 12%. Coronavirus - Ministero della Salute - I morti sono 528 - Dopo la leggera crescita di ieri, riprende la discesa degli attualme ...

Coronavirus. Il bollettino della Regione Calabria: +175 positivi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 18.712 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 352.676. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento ...

Oggi meno di 14mila casi, ma il rapporto positivi-tamponi è sopra al 12%. Coronavirus - Ministero della Salute - I morti sono 528 - Dopo la leggera crescita di ieri, riprende la discesa degli attualme ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 18.712 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 352.676. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento ...