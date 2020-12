Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Siamo ancora nel pieno dell’ondata. Massima attenzione per gennaio» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo il monitoraggio della Protezione Civile e del ministero della Salute, con oltre 2.550 nuovi casi di Coronavirus, il Veneto è la Regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più contagi, davanti a Emilia Romagna e Lombardia. «Sembra che la diffusione dell’epidemia rallenti molto più lentamente rispetto alle altre Regioni», spiega a Open il virologo dell’università di Pavia, Giovanni Maga. Professore, Siamo davanti a un “caso Veneto”? «Se guardiamo al numero assoluto è difficile fare un’analisi. Sicuramente dagli ultimi dati del ministero della Salute è emerso come nella Regione l’indice Rt risulti essere ancora superiore a uno. C’è da dire, però, che riguardo alla pressione sul sistema sanitario il Veneto si trova in una situazione migliore di altre Regioni. Sta scendendo sotto le soglie ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo il monitoraggio della Protezione Civile e del ministero della Salute, con oltre 2.550 nuovi casi di, il Veneto è la Regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più contagi, davanti a Emilia Romagna e Lombardia. «Sembra che la diffusione dell’epidemia rallenti molto più lentamente rispetto alle altre Regioni», spiega a Open ildell’università di Pavia, Giovanni. Professore,davanti a un “caso Veneto”? «Se guardiamo al numero assoluto è difficile fare un’analisi. Sicuramente dagli ultimi dati del ministero della Salute è emerso come nella Regione l’indice Rt risulti esseresuperiore a uno. C’è da dire, però, che riguardo alla pressione sul sistema sanitario il Veneto si trova in una situazione migliore di altre Regioni. Sta scendendo sotto le soglie ...

