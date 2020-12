Coronavirus, è positiva la ministra Lamorgese: sospeso Cdm (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ risultata positiva al Coronavirus la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. A riferirlo è l’agenzia Agi. La ministra si era sottoposta questa mattina al tampone presso il Viminale e si è poi recata a Palazzo Chigi per partecipare al consiglio dei ministri sul Recovery Plan. Nel pomeriggio, però, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ risultataalladell’Interno, Luciana. A riferirlo è l’agenzia Agi. Lasi era sottoposta questa mattina al tampone presso il Viminale e si è poi recata a Palazzo Chigi per partecipare al consiglio dei ministri sul Recovery Plan. Nel pomeriggio, però, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

