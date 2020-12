Coronavirus, Crisanti ed il suo piano sbarcano in Sardegna: Estate salva? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Andrea Crisanti sbarca in Sardegna, da dove dirigerà un piano di salvaguardia della stagione estiva, ripartire alla grande insomma. Crisanti Sardegna (Facebook)Andrea Crisanti, docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, sbarca in Sardegna, per esportare quel modello che in questi mesi ha fatto molto parlare di se. Crisanti spesso critico con le posizioni del Governo nel corso delle settimane e dei mesi scorsi, avrà quindi l’occasione di sperimentare ancora una volta la sua linea guida tra prevenzione e gestione. La cosa più importante per l’isola sarda, è salvaguardare la prossima Estate, per non trovarsi, cosi come successo la scorsa Estate, in ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Andreasbarca in, da dove dirigerà undiguardia della stagione estiva, ripartire alla grande insomma.(Facebook)Andrea, docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, sbarca in, per esportare quel modello che in questi mesi ha fatto molto parlare di se.spesso critico con le posizioni del Governo nel corso delle settimane e dei mesi scorsi, avrà quindi l’occasione di sperimentare ancora una volta la sua linea guida tra prevenzione e gestione. La cosa più importante per l’isola sarda, èguardare la prossima, per non trovarsi, cosi come successo la scorsa, in ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Si gioca coi colori, #Italia non è posto serio' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Si gioca coi colori, #Italia non è posto serio' - Fra_Lu77 : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Si gioca coi colori, #Italia non è posto serio' - forzaaquile : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Si gioca coi colori, #Italia non è posto serio' -